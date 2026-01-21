Gold im Wert von 18.000 Euro finden Zöllner in der Handtasche einer Frau. Warum sie ihre Reise anschließend ohne das Gold und auch ohne ihr Auto fortsetzen muss.











Zöllner haben im Kreis Waldshut einen Goldschmuggel verhindert. Eine Frau wollte 147 Gramm Gold im Wert von rund 18.000 Euro aus der Schweiz nach Deutschland einführen, um das Edelmetall dort zu verkaufen, wie der Zoll mitteilte. Die 53-Jährige hatte demnach gegenüber den Beamten an der Schweizer Grenze in Küssaberg angegeben, keine meldepflichtigen Waren oder größere Mengen Bargeld dabei zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung im Dezember entdeckten die Zöllner dann jedoch das Gold in ihrer Handtasche.