Kreis Reutlingen: Mädchen stirbt bei Raserunfall - Haftstrafe für 25-Jährigen

Ein riskantes Überholmanöver eines jungen Mannes endete für eine 17-jährige Rollerfahrerin tödlich. Nun wurde der Unfallverursacher verurteilt.
Nach dem Tod einer Teenagerin bei einem Raserunfall im Kreis Reutlingen ist ein junger Mann zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Reutlingen sprach ihn wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Außerdem muss der 25-Jährige seinen Führerschein für vier Jahre abgeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.