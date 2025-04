Mit Nordic Walking-Stöcken ist ein Senior an einer Landstraße im Kreis Ravensburg unterwegs. Bei einem Unfall stirbt der Mann. Die Identität des Toten ist nun geklärt.

Nach dem tödlichen Unfall eines Seniors in Schlier (Kreis Ravensburg) hat die Polizei die Identität des Mannes ermittelt. Demnach handelt es sich bei dem Verunglückten um einen 92-Jährigen. Mehrere Menschen hatten sich mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet.

Der zunächst unbekannte Mann hatte am Montag zu Fuß und mit Nordic Walking-Stöcken eine Straße überquert und war von einem Auto erfasst worden. Offenbar habe er nicht auf den Verkehr geachtet, teilte die Polizei mit. Die genauen Umstände des Unfalls müssten aber noch ermittelt werden.

Lesen Sie auch

Mann verstarb im Krankenhaus

Der Mann kam schwerverletzt in ein Krankenhaus und starb dort. Die Polizei hatte sich nach dem Unfall an die Bevölkerung gewandt in der Hoffnung, Hinweise zur Identität des Toten zu bekommen.