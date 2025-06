1 Unter anderem zerkratzen die Unbekannten in Sersheim Autos der Marke BMW. (Symbolfoto) Foto: imago sportfotodienst

Mitten am Tag machen sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag an zahlreichen Autos in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen.











Einen Sachschaden in einer Gesamthöhe von mindestens 200.000 Euro haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag an Autos in Sersheim (Landkreis Ludwigsburg) verursacht.