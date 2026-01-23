Kreis Ludwigsburg: „Keine Arbeitsplätze durch bunte Broschüren“ – Kritik an Wirtschaftsstrategie

Das Landratsamt spart – und bezahlt zugleich eine externe Firma für Wirtschaftsimpulse. Nun gibt es Vorwürfe wegen des Ansatzes und der Ergebnisse. Landrat Allgaier widerspricht.
Journalisten, Bürgermeister, Wirtschaftsförderer, Manager: Anfang Oktober 2024 kommt im Kreishaus eine außergewöhnliche Runde zusammen. Die große Frage lautet: Wie bleibt der Landkreis Ludwigsburg wirtschaftlich stark – auch für kommende Generationen? Landrat Dietmar Allgaier startet an diesem Tag ein ambitioniertes Projekt: eine „Zukunftsstrategie für den Wirtschaftsstandort“.