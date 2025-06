Kreis Ludwigsburg: Hubschrauber fliegt Hochspannungsleitungen ab

1 Hochspannungsleitungen werden auch aus der Luft kontrolliert. Foto: dpa

Das Unternehmen Syna starte ab dem 30. Juni wieder Kontrollflüge im Kreis Ludwigsburg, mit denen Stromleitungen und Masten überprüft werden.











Link kopiert



Nur wenige Meter liegen zwischen Hubschrauber und Hochspannungsleitung. Was nach einem Hollywoodstunt klingt, gehört einmal im Jahr zum Alltag der Netzexperten der Syna GmbH – eine Netztochter der Süwag. Denn um die Leitungen zu kontrollieren, setzt die Syna auf den Blick aus der Luft. Und so begutachten die Experten auch in diesem Jahr, vom 30. Juni bis 11. Juli, aus dem Hubschrauber heraus die Masten und Freileitungen im Kreis Ludwigsburg.