Die Steuer auf Kampfhunde ist ein anhaltendes Diskussionsthema – auch, weil jede Kommune die Gebühren selbst festlegt. Das führt zu teils enormen Unterschieden im Kreis Ludwigsburg.
Immer wieder sind es kurze, schockierende Meldungen: Hunde greifen Menschen an. Im März 2025 beißt in Müllheim ein Bully-Mix eine Rentnerin ins Gesicht. Ende 2025 wird in Pforzheim ein einjähriges Kind schwer verletzt. Und Anfang dieses Jahres stirbt in Lohne ein 33-Jähriger nach einem Angriff seines American Bulldogs.