Kreis Konstanz: Nachbarn retten Mutter und Sohn vor Kohlenmonoxidvergiftung

1 Die Einsatzkräfte fanden im Haus eine ältere Frau und ihren Sohn bewusstlos liegen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Geschlossene Rollläden, keine Reaktion: Als es in einem Haus still und dunkel bleibt, reagieren Nachbarn. Sie alarmieren die Feuerwehr – und verhindern wohl eine Tragödie.











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Das hätte tragisch enden können: Aufmerksame Nachbarn haben im Kreis Konstanz durch ihr beherztes Eingreifen eine Mutter und ihren Sohn wohl vor einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung gerettet. Sie alarmierten am Samstagvormittag die Rettungskräfte, nachdem im Nachbarhaus in Orsingen-Nenzingen die Rollläden geschlossen blieben und die Bewohner nicht zu erreichen waren.