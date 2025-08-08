Kreis Heilbronn: Gewehr in Transporter bei Zollkontrolle entdeckt

1 Zöllner haben in einem Transporter auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ein verstecktes Gewehr mit mehr als 100 Schuss Munition entdeckt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Björn Trotzki/IMAGO/Björn Trotzki

Zöllner haben auf der A6 bei Bad Rappenau ein verstecktes Gewehr mit Munition entdeckt. Die Waffe lag in einem Reifenstapel – der Fahrer hatte zuvor keine Angaben gemacht.











In einem Transporter haben Zöllner auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ein verstecktes Gewehr mit mehr als 100 Schuss entdeckt. Der 48-jährige Fahrer habe zuvor gesagt, er habe keine verbotenen Gegenstände dabei, teilte die Polizei mit. Weil er aber seine Fahrt aus Frankreich nach Rumänien nicht schlüssig erklären konnte, kontrollierten die Beamten demnach das Fahrzeug.