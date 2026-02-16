Kreis Heilbronn: Explosionen nach E-Auto-Brand - mehrere Verletzte

Ein E-Auto fängt beim Laden Feuer – plötzlich explodieren Gasflaschen im Wohnmobil nebenan. Drei Menschen werden verletzt. Was die Polizei über die Ursache sagt.
Ein brennendes Elektrofahrzeug hat im Kreis Heilbronn mehrere Explosionen verursacht. Drei Menschen seien verletzt worden, vermutlich erlitten sie Rauchgasvergiftungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war ein E-Auto während des Ladevorgangs in Brand geraten. Eine Passantin habe den Rauch im Innenraum bemerkt und den Notruf gewählt.