Kreis Heilbronn: Explosionen nach E-Auto-Brand - mehrere Verletzte

Ein E-Auto fängt beim Laden Feuer – plötzlich explodieren Gasflaschen im Wohnmobil nebenan. Drei Menschen werden verletzt. Was die Polizei über die Ursache sagt.

Ein brennendes Elektrofahrzeug hat im Kreis Heilbronn mehrere Explosionen verursacht. Drei Menschen seien verletzt worden, vermutlich erlitten sie Rauchgasvergiftungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war ein E-Auto während des Ladevorgangs in Brand geraten. Eine Passantin habe den Rauch im Innenraum bemerkt und den Notruf gewählt.

Daraufhin sei das Fahrzeug in Vollbrand geraten, hieß es. Die Flammen griffen auf ein nahestehendes Wohnmobil über: Mehrere darin gelagerte Gasflaschen explodierten. Durch die Explosionen und das Feuer sei ein angrenzendes Wohnhaus stark und drei weitere leicht beschädigt worden. Herumfliegende Teile hätten zwei Fahrzeuge beschädigt. Zuvor hatte der „Südwestrundfunk“ berichtet.

Die Zeugin sowie zwei Bewohner wurden verletzt, wie der Sprecher sagte. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht gesichert eingeschätzt werden. Einer ersten Schätzung einer Streife vor Ort zufolge liegt er bei mehr als einer halben Million Euro. Das Feuer sei vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht worden.