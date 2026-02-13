Kreis Böblingen: In Wohnhaus eingebrochen – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Tätern

1 Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach den Tätern (Symbolbild). Foto: IMAGO/anke waelischmiller

Unbekannte brechen in ein Wohnhaus in Rutesheim ein – und werden von einer Bewohnerin entdeckt. Die Polizei fahndet nach den Tätern mit einem Hubschrauber.











Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr noch in ein Wohnhaus in der Maybachstraße in Rutesheim (Kreis Böblingen) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Erd- und das Obergeschoss des Hauses. Eine nachhause zurückkehrende Bewohnerin konnte noch zwei dunkel gekleidete Täter im Haus beobachten und alarmierte die Polizei.