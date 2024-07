Krankenhäuser vor dem Kollaps: RBK-Chef: Kliniken werden kaputtgespart

1 Die Kliniken, hier das Robert-Bosch-Krankenhaus, brauchen mehr Geld. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Kliniken und Kommunalverbände warnen vor einem Kollaps der Krankenhäuser. Sie fordern Unterstützung in Millionenhöhe.











Dass es den Kliniken im Land schlecht geht, ist nicht neu: „Doch die aktuelle wirtschaftliche Situation ist so dramatisch wie nie“, warnte Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) und Landrat des Alb-Donau-Kreises, am Freitag in Stuttgart. Die Krankenhäuser hatten 2023 bereits 670 Millionen Euro Defizit gemacht, 2024 werden es laut Umfrage der BWKG sogar 900 Millionen Euro werden. Ob in öffentlicher, freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft: „Rote Zahlen schreiben alle“, so Scheffold weiter. Damit drohten etliche Insolvenzen, ein Kliniksterben und vielerorts das Zurückfahren von Leistungen. „Die Branche wird kaputtgespart“, sagte Mark Dominik Alscher, Geschäftsführer des Bosch Health Campus und Medizinischer Geschäftsführer der Kliniken des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK), unserer Zeitung.