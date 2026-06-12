Krake Paul: WM-Orakel von 2010 ist zurück – und tippt Deutschland-Curaçao

Das kultigste WM-Orakel aller Zeiten feiert sein Comeback – als künstliche Intelligenz bei RTLzwei. Das Modell arbeitet allerdings nicht mit Miesmuscheln, sondern mit Fun Facts.
Wer erinnert sich nicht an die Fußball-Weltmeisterschaft 2010? Ganz Deutschland blickte gebannt nach Oberhausen, wo ein echter Oktopus namens Paul durch das Öffnen von Futterboxen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verblüffend präzise vorhersagte. 16 Jahre nach seinem weltweiten Ruhm kehrt der Kult-Tintenfisch zur WM 2026 zurück – allerdings in neuer Form.