Krake Paul: WM-Orakel von 2010 ist zurück – und tippt Deutschland-Curaçao

Das kultigste WM-Orakel aller Zeiten feiert sein Comeback – als künstliche Intelligenz bei RTLzwei. Das Modell arbeitet allerdings nicht mit Miesmuscheln, sondern mit Fun Facts.

Wer erinnert sich nicht an die Fußball-Weltmeisterschaft 2010? Ganz Deutschland blickte gebannt nach Oberhausen, wo ein echter Oktopus namens Paul durch das Öffnen von Futterboxen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verblüffend präzise vorhersagte. 16 Jahre nach seinem weltweiten Ruhm kehrt der Kult-Tintenfisch zur WM 2026 zurück – allerdings in neuer Form.

Der Privatsender RTLzwei belebt die Kult-Krake als künstliche Intelligenz wieder. Unter dem Titel „Das WM-Orakel mit Paul 2.0“ feierte das digitale Abbild des berühmten Meeresbewohners pünktlich zum Eröffnungsspiel am 11. Juni 2026 Premiere – und tippte korrekt auf Mexiko.

Der Original-Tintenfisch von 2010 ist längst verstorben. Foto: imago stock&people

So funktioniert das KI-Orakel „Paul 2.0“

Während das tierische Original damals instinktiv (oder hungrig) zwischen zwei Muschelschalen wählen musste, füttern die Macher die neue KI mit ganz anderen Variablen. Statt klassischer Sportanalysen und Expertenmeinungen berechnet „Paul 2.0“ seine exzentrischen Sieger-Prognosen anhand teils skurriler Fakten:

Der Tattoo-Check: Welches Team hat die meisten oder außergewöhnlichsten Kunstwerke auf der Haut?

Der Beziehungs-Status: Welche Mannschaft bringt die meisten verheirateten Spieler mit ins Turnier?

Die Rekord-Jagd: Welche Nation hält abseits des Rasens die kuriosesten Weltrekorde?

Mexiko war für Paul zum Beispiel favorisiert, weil die dortige Mariachi-Musik als Unesco-Kulturerbe gilt.

Im SeaLife Oberhausen gibt es sogar ein Denkbmal für Krake Paul. Foto: imago stock&people

Wo und wann ist Krake Paul 2.0 zu sehen?

Insgesamt sind 27 kurze Clips für das XXL-Turnier in Nordamerika geplant. Der digitale Krake tippt neben dem Eröffnungsspiel alle Partien mit deutscher Beteiligung, die Kracher-Duelle der Top-Favoriten sowie den kompletten K.O.-Baum ab dem Achtelfinale.

Die Ausstrahlung erfolgt montags bis freitags jeweils im Anschluss an die RTLzwei News (um 16 Uhr). Parallel dazu werden die Clips via Instagram und TikTok ausgespielt.

Krake Paul 2.0 tippt Deutschland-Curaçao

Da RTLzwei am Wochenende kein eigenes Nachrichtenmagazin ausstrahlt, wirft die KI-Krake freitags direkt einen Blick voraus auf die anstehenden Spiele. In der heutigen Ausgabe (Freitag, 12. Juni) dreht sich alles um die anstehende deutsche Partie gegen Curaçao.

Mit wie viel Humor, Enthusiasmus und mangelndem Fachwissen der digitale Tintenfisch die deutsche Nationalmannschaft dabei nach vorne rechnet (oder vielleicht doch die Karibik-Insel vorn sieht), wird am Nachmittag pünktlich um 16.04 Uhr direkt nach den RTLzwei News und auf den Social-Media-Kanälen aufgelöst.