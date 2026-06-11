Kostenexplosion bei S21: Bis 3423 mit Undav verlängern – Was man mit den Milliarden hätte machen können

Auf 14 Milliarden Euro werden die Kosten für Stuttgart 21 neuerdings geschätzt. Mit dem Geld hätte man doch auch etwas anderes machen können, oder?

Aus Stuttgart 21 wird Stuttgart 31. Früher als 2031 geht der neue Bahnhof nicht an den Start. Das wurde in dieser Woche bekannt. Und die Kosten des Mega-Projekts steigen weiter. Die astronomische Summe von 14 Milliarden Euro soll der neue Bahnhof einmal kosten. Wenn das überhaupt reicht. Bei Baubeginn im Jahr 2010 waren es noch 4,5 Milliarden - auch viel Geld.

Das ist zwar verbuddelt, oder teils in Form von Kabeln „falsch verlegt“, aber bei solchen Beträgen darf man durchaus die Frage stellen: Was hätte sich der sonst so sparsame Schwabe sonst so alles leisten können? Einige nicht ganz ernst gemeinte Rechenspielchen.

Ein Mercedes vor (fast) jeder Einfahrt

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes schwächelt, dem Schwaben ist sein Blechle trotzdem nach wie vor heilig - und ein Mercedes vor der Garage etwas erstrebenswertes. Als absolutes Non-Plus-Ultra dürfte weiterhin die S-Klasse gelten. Als Listenpreis für die Limousine gibt Mercedes 121.356,20 Euro an.

Dabei handelt es sich um die günstigste Variante, mit mehr Schnickschack geht es also auch deutlich teurer. Hätte man das Geld für einen neuen Bahnhof stattdessen in die der Standard S-Klasse investiert, hätte man 115.375 Fahrzeuge bekommen - mehr als einem Drittel der Stuttgarter Haushalte hätte man ein Auto mit Stern vor die Tür stellen können. Ola Källenius würde das gefallen.

Nicht nur Autos sind teuer, auch Fußballer kosten viel Geld. Und der VfB Stuttgart ist durch seine Erfolge zuletzt in neue Sphären vorgestoßen. Mit Deniz Undav wurde der eigentlich bis 2027 gültige Vertrag um weitere zwei Jahre (mit Option auf ein weiteres) verlängert. Schätzungsweise 30 Millionen kostet das den Club aus Cannstatt. Den Vertrag des 29-Jährigen hätte man mit dem S21-Geld zu denselben Konditionen 466 mal oder bis ins Jahr 3423 verlängern können. Aus sportlicher Sicht wäre das vermutlich spätestens ab dem Jahr 3100 nicht mehr so sinnvoll ...

Deniz Undav bleibt dem VfB treu. Foto: Baumann/Julia Rahn

20 Jahre lang kostenlos Bus und Bahn fahren in der Region

Apropos Sinnhaftigkeit: die sprechen einige im Kessel auch dem „Stuttgart Sign“, einem übergroßen Schriftzug, ab. Bis zu 470.000 Euro sind dafür eingepreist. In Zeiten klammer Stadtkassen viel zu viel, finden viele. Für die S21-Milliarden hätte man die neun Buchstaben, die den Namen der Landeshauptstadt formen, 29.787 mal bekommen. Man hätte also quasi an jeder Ecke einen Selfie-Spott, der zur Attraktivität der Stadt beitragen soll, einrichten können. Oder man hätte alles in ein riesiges Schild ... ok, der Bahnhof ist doch besser.

Warum nicht mal Familien etwas Gutes tun? Möglichkeiten gibt es genug. Etwa einen Ausflug in die Wilhelma. Die Jahreskarten für Familien (zwei Elternteile plus Kinder) kostet derzeit 168 Euro. Man hätte also mehr als 83 Millionen solcher Karten erstehen und ganz Deutschland ein Jahr lang in die Wilhelma einladen können. Zum Vergleich: zuletzt zählte die Wilhelma um die 1,8 Millionen Beuscher im Jahr. Die botanischen Gärten und vor allem die Tiere würden also an ihre Grenzen kommen. Schön wäre das nicht mehr. Aber das ist das S21-Fiasko ja auch nicht.

168 Euro zahlen Familien derzeit für eine Jahreskarte in der Wilhelma. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Statt eines neuen Bahnhofs hätte das Geld auch einfach in günstigere Tickets gesteckt werden können. Mit dem „JahresTicket jedermann“ des VVS fährt man für 250,83 Euro ein Jahr lang im ganzen Verkehrsverbund und durch alle Zonen. Rund 55,81 Millionen Jahreskarten hätte man statt des neuen Bahnhofs bekommen. Im Verbreitungsgebiet des VVS leben rund 2,8 Millionen Menschen. Fast 20 Jahre hätte man den öffentlichen Nahverkehr in der Region also kostenlos anbieten können.

Viel Bier, sehr viel Bier

Das Bier auf dem Cannstatter Wasen wird seit Jahren teurer. Zwischen 14,40 Euro und 15,20 Euro kostete die Maß im vergangenen Herbst auf dem Volksfest. Legt man einen Preis von 15 Euro zu Grunde könnte sich statt S21 mehr als 933 Millionen Maß kaufen. Das wäre mehr als 140 mal so viel wie tatsächlich im vergangenen Jahr auf dem Wasen getrunken wurde. 6,5 Millionen Maß nämlich.

Wer viel trinkt, muss auch etwas essen. Der Döner kostet derzeit im Schnitt um die 8 Euro. 1,75 Milliarden mit Fleisch gefüllte Fladen könnte man für die Summe, die S21 bislang verschlingt, ordern. Mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung bekäme einen Döner. Deniz Undav würde das gefallen - aber der muss es ja auch nicht bezahlen.