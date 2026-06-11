Kostenexplosion bei S21: Bis 3423 mit Undav verlängern – Was man mit den Milliarden hätte machen können

Auf 14 Milliarden Euro werden die Kosten für Stuttgart 21 neuerdings geschätzt. Mit dem Geld hätte man doch auch etwas anderes machen können, oder?
Aus Stuttgart 21 wird Stuttgart 31. Früher als 2031 geht der neue Bahnhof nicht an den Start. Das wurde in dieser Woche bekannt. Und die Kosten des Mega-Projekts steigen weiter. Die astronomische Summe von 14 Milliarden Euro soll der neue Bahnhof einmal kosten. Wenn das überhaupt reicht. Bei Baubeginn im Jahr 2010 waren es noch 4,5 Milliarden - auch viel Geld.