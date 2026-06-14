Kornwestheimer Tage: „Das Leben spielt sich an diesem Wochenende unter freiem Himmel ab“

Die Kornwestheimer Vereine haben am Wochenende wieder ihr Traditionsfest gefeiert. Dabei war auch Besuch aus den Partnerstädten Eastleigh und Weißenfels mit von der Partie.

„Mir wurde gesagt, um diese Zeit sei in Kornwestheim immer schönes Wetter“, sagt Richard Gomer, der neue Bürgermeister von Eastleigh. Passend dazu hat er für seinen ersten, eineinhalbtägigen Kurztrip in die deutsche Partnerstadt ein weißes Poloshirt eingepackt und genießt mit seinem Partner Alexander die südliche Sonne. „Das Leben in Kornwestheim spielt sich an diesem Wochenende unter freiem Himmel ab“, ergänzt Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Allerdings nicht, ohne zu gestehen, dass er am Freitagnachmittag beim Blick aus seinem Bürofenster ein wenig Bedenken gehabt habe angesichts des grauen Himmels und der Regenschauer.

Doch pünktlich zur Eröffnung des Traditionsfestes der Kornwestheimer Vereine scheint es, als habe der kräftige Wind aus Westen alle Wolken beiseitegeschoben und die wärmenden Strahlen der Sommersonne freigelegt. Die Menschen strömen in Scharen auf den Marktplatz, und es sieht so aus, als hätten sie ganz schnell die Garderobe für Schafskälte-Tage wieder nach hinten in die Kleiderschränke verbannt und die leichten Sommerklamotten in hellen Farben hervorgeholt.

Welcher Ballon fliegt am weitesten?

Vom Wind profitieren auch die Luftballons, die nach dem Countdown für den Ballonwettbewerb in die Höhe steigen. Schnell sind von ihnen nur noch kleine gelbe, rote oder blaue Punkte am Himmel zu sehen, die in Richtung Osten verschwinden. „Dieses Jahr haben wir etwa 200 Teilnehmer am Wettbewerb“, weiß Jenny Reichel, die bei der Kreissparkasse für den Wettbewerb verantwortlich zeichnet. Man darf gespannt sein, wie weit die drei Gewinnerballons heuer geflogen sind.

„Tequila“, rufen gut gelaunt die Zuhörer, als das Jugendblasorchester der Städtischen Orchester den gleichnamigen Titel intoniert. Weniger hochprozentig geht es beim Fassanstich zu, den Nico Lauxmann schon mit dem zweiten Schlag perfekt macht. Kein Wunder, verrät Oliver Hicking, erster Vorstand des Stadtausschusses für Sport und Kultur. Armin Braun sorge seit über 50 Jahren im Hintergrund dafür, dass der Gerstensaft schnell in durstige Kehlen fließen kann.

Der neue Bürgermeister der Partnerstadt Eastleigh Richard Gomer (Vierter von links), hat das Fest genutzt, um gemeinsam mit seinem Partner Alexander die Partnerstadt in Deutschland zu besuchen. Foto: Stadt Kornwestheim

Bei ihrem Rundgang über das Festgelände zusammen mit den Offiziellen der Stadt können Richard Gomer und sein Partner auch am neuen Stand der ostdeutschen Partnerstadt Weißenfels vorbeischauen. Dort kann man sich mit Info-Flyern eindecken. Besondere Attraktion sind allerdings die Schmink-Künstlerinnen von FarbenFuchs, bei denen sich schnell eine Warteschlange von Kindern und Mamas bildet.

Schon am Nachmittag formieren sich Warteschlangen an den Ständen mit vielfältigen Speise- und Getränkeangeboten. Taktisch sehr günstig gelegen ist der Stand des Griechischen Elternvereins vorne auf dem Marktplatz. Der Duft von landestypischen Spezialitäten steigt schon von weitem in die Nase. „Mal schauen, wie das hier aussieht mit dem Gyros“, so ein Besucher im Vorbeigehen. Gut sieht’s aus zur Freude von Vereinsvorständin Maria Moskofidis mit Blick auf das Gyros, das an mehreren Spießen rotiert.

Nachtschwärmer kommen auf ihre Kosten

Abends rockt die Ludwigsburger Cover-Band Safir mit ansteckender Power und Musikalität die Bühne am See. Aber auch im hinteren Teil des Parkgeländes ist eine Menge geboten. „Auf unserer Karaoke-Bühne geht´s wieder ab“, verspricht Michael Meyle, Vorstand der Städtischen Orchester. Wer ihn bei seinem legendären Auftritt mit Nico Lauxmann erlebt hat, glaubt ihm das gern. Ab 22 Uhr lockt die spektakuläre Feuershow die Nachtschwärmer an. Ab 23 Uhr gibt es noch eine LED-Show.

Doch auch danach ist für Feierbiester aus Kornwestheim und der ganzen Region noch nicht Schluss. Bis 1 Uhr dürfen Getränke ausgeschenkt und ausgelassen gefeiert werden. Sonntags spielen nach dem ökumenischen Open Air-Gottesdienst die Hardt Stompers auf, die früher schon öfter beim „Jazz auf dem Marktplatz“ für amerikanisches Südstaaten-Feeling gesorgt haben.