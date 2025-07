Korntal-Münchingen: Unbekannte Täter wollen Motorroller stehlen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

In Korntal-Münchingen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag mehrere Motorroller aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.











In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Korntal-Münchingen versucht, zwei Motorroller zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Fahrzeuge zwischen 18 Uhr und 8 Uhr morgens in der Hauptstraße am Fahrbahnrand geparkt, als die Täter offenbar versuchten, sie zu entwenden. Dabei wurden jeweils die Lenkradschlösser aufgebrochen. Die Roller wurden jedoch nicht mitgenommen, sondern am Tatort zurückgelassen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.