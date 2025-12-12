Konzertabend in Denkendorf: Eine aufregende Reise in die Klangwelt des Orients

Orientalische Klänge in Denkendorf: Der Oud-Solist Bakr Khleifi und das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim entführen in eine faszinierende Weltmusik.
Bei seiner Programmkonzeption ist das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim äußerst kreativ. Oft verlässt es die ausgetretenen Pfade der immer wieder gespielten Standardwerke, widmet sich vielfältigen Cross-Over-Projekten und weitet mit speziellen Programmen den Blick für die Weltmusik. Beim Gastspiel in Denkendorf hatte das Ensemble etwas ganz Besonderes im Gepäck: Mit seiner Oud, einer aus Persien stammenden Kurzhalslaute, zauberte der in Jerusalem geborene Bakr Khleifi orientalische Klänge in die Festhalle der Fildergemeinde.