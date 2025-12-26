Konzert in Stuttgart: „Zur Abrissparty kommen wir wieder!“ So war’s bei den Nerven in der Oper

Das Postpunk-Trio Die Nerven hat am Donnerstag in Stuttgart ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert gegeben. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert im Opernhaus.
„Wir haben heute keine Weihnachtslieder im Programm“, entschuldigt sich Max Rieger gleich zu Beginn des Konzerts. Doch obwohl das sowieso keiner erwartet hätte, fühlt sich diese Show trotzdem festlich an. Das könnte damit zu tun haben, dass das Stuttgarter Opernhaus dem Auftritt der Nerven ein besonderes Glitzern verleiht; dass Rieger (Gitarre), Julian Knoth (Bass) und Kevin Kuhn (Schlagzeug) ihr Repertoire für diesen Anlass in zwei Päckchen verpackt haben („Die frühen Jahre“ und „Das Jetzt“); oder dass es am Ende tatsächlich eine Bescherung gibt, bei der sie T-Shirts ins Publikum werfen, die noch aus dem Jahr 2012 stammen, als der Hype um dieses Postpunk-Trio damit losging, dass sie grandios Lana Del Reys „Summertime Sadness“ missmutig-eintönig eindeutschten.