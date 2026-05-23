Was muss das Kind gelitten haben: „Im Kindagoatn sans Tyrannen gwesn. / Waunn i eana de Wuaschtsemml ned gem hob, dann homs mi tretn“, singt Voodoo Jürgens bei seiner vorletzten Zugabe im Club des Wizemann. „Tulln“ heißt – wie seine Geburtsstadt – das zum störrischen Rhythmus der Akustikgitarre daherhumpelnde Lied, das Voodoo Jürgens just zu jenem Zeitpunkt kurz vor dem Ende präsentiert, da sich vergleichbar krachledern gebärdende Konkurrenten regelmäßig um musikalische Eskalation bemühen. Und wo der österreichische Liedermacher Ludwig Hirsch einst zur Illustration einschlägiger Abgründe noch einen erfundenen überrollten Osterhasen bemühen musste, genügt Voodoo Jürgens eine mutmaßlich wahre Kindheitserinnerung, um Alltagsgrauen greifbar zu machen.

Als die pittoresk im Fluss verankerte Donaubühne Tulln an einem lauen Sommerabend vor zwei Jahren ihr erstes Vierteljahrhundert feierte, konzertierte ebendort eine Auswahl der überlebenden Granden des Austropop. Beim Stehempfang vor der Show im Rathausgarten trug Voodoo Jürgens, der eigentlich David Öllerer heißt, als Einziger außer dem örtlichen Bankdirektor einen Anzug. Wenn man ihn fragte, was ihn mit dem seit mehr als einem halben Jahrhundert gefeierten Genre verbindet, antwortete er: „Ich tu mir mit dem Begriff Austropop schwer.“

Voodoo Jürgens gestattet seiner Stimme Weinerlichkeit

Dabei zelebriert das im deutschsprachigen Raum nach wie vor auf Wien konzentrierte einzigartige Phänomen des gruppenbildenden Popmusizierens im starken Dialekt derzeit kaum jemand so stringent wie der mittlerweile 42-jährige Wahlwiener. Während seines famosen anderthalbstündigen Konzerts in Stuttgart hört man außer Anklängen an die morbide Sehnsucht des Ludwig Hirsch auch vieles, das an Wolfgang Ambros erinnert, vor allem, wenn Voodoo Jürgens seiner Stimme diese provozierende Weinerlichkeit gestattet. Manchmal scheint sie so verlustreich nach Euphorie zu schnappen, wie ein Ertrinkender nach Luft.

Auch auf seinem neuen Album „Gschnas“ reanimiert Voodoo Jürgens die mäandernde Orgel, mit deren Hilfe Wolfgang Ambos in den Siebzigerjahren ein bisschen wie Bob Dylan klingen wollte. Aber „Gschnas“ klingt urbaner als seine vier Vorgänger-Platten. Live hingegen vor gut 500 Zuschauern im beinahe ausverkauften Club des Wizemann verlustiert sich Voodoo Jürgens mit seiner exquisiten Band namens Ansa Panier in einer sehr freien, flirrenden Balkan-inspirierten Interpretation Wiener Schrammel-Traditionen: Ein Indiepop-Schlagzeug zerfurcht da das Polka-orientierte Wühlen des Kontrabasses, ein bis zwei Keyboards bilden saloonhaft Klimperndes bis großstädtisch Waberndes nach, Gitarren stolpern und sägen, und eine Geige unterstreicht hinreißend sanft liebkosend diesen mitunter aus den dunklen Gefilden des Sarkasmus sich speisenden Überschwang, den Voodoo Jürgens auf alten Platten des jungen André Heller studiert haben mag.

Aber er kondensiert aus gut erprobten Zutaten seine ganz eigene Version der Wiener Weltmusik, die wie in „Vaschwindn“ mal dreist mit der Verve selbsterträumter Stadionhymnen kokettiert und sich dann wieder hingebungsvoll in Wehmut suhlt wie ganz zum Schluss in „Ka Ruah“. Die Trompete schwelgt besonders schön in „Gitti“, einem seiner mitfühlenden Lieder, die von Typen bevölkert werden, die manche als Vorstadt-Verlierer bezeichnen, die sich selbst aber ziemlich unerschütterlich als Gewinner wahrnehmen. Gleich darauf singt Voodoo Jürgens „In deiner Nähe“, eines der schönsten Liebeslieder des vergangenen Jahrzehnts, dessen Eindringlichkeit keiner Ironie bedarf.

Während dieser schimmernden Nummer von seinem Debütalbum „Ansa Woar“ raucht Voodoo Jürgens hektisch, so wie in seinen Liedern überhaupt annähernd so viel geraucht wie gestorben wird: „Die Vorhänge san gschwängert vom Rauch“, erklärt er schon im Opener „Guade Stubn“, bei dem der Ton gesetzt wird für ein Konzert, dessen Stärke auch darin liegt, dass es melancholische Reflektiertheit umstandslos mit tanzaffinem Aufbruch ins Wochenende zu versöhnen vermag. So doppelbödig seine verwunschen-verführerisch geraunte Einladung „Mochts es eich gmiadlich“ zwischen den vergilbten Vorhängen seines Auftaktsongs auch gemeint sein mag: Später wird der bittere Refrain seiner neuen Außenseiter-Ballade „2l Eistee“ vom begeisterten Publikum tatsächlich vielstimmig mitgesungen: „In da Eckn, da Eckn stehn. / A Sackl Chips, zwa Liter Eistee.“

Der Club des Wizemann war beim Konzert von Voodoo Jürgens fast ausverkauft. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Eindrucksvoller lässt sich Unglück kaum beschreiben. Aber immer, wenn man dem Tullner Kind David Öllerer zu Hilfe eilen möchte, entfacht der Wiener Szene-Popstar Voodoo Jürgens wieder einen seiner unwiderstehlich prall arrangierten Ausbrüche aus dem Jammertal. Dass sein erster – auch diesmal wieder inbrünstig zelebrierter – Hit eine Moritat war, die „Heite grob ma Tote aus“ hieß, braucht einen dabei ebenso wenig zu wundern wie der Umstand, dass er den offiziellen Teil seines Konzerts mit einem punkig aufgeladenen Klanginferno inklusive Kreischorgie enden lässt: „Angst haums“ heißt dieses Lied, und die Angst der anderen war immer schon eine beliebte Rechtfertigung des eigenen Unbehagens. Dann noch „Kassiber“, wo groovende Elektronik verwaschene Schrift emotional entzifferbar macht und eben „Tulln“, wo man sich versichern kann, dass Verzweiflung nicht das Ende sein muss, sondern manchmal sogar einen Anfang beflügeln kann. Stark!

Die Setlist von Voodoo Jürgens in Stuttgart