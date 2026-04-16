Der Startrompeter widmet dem Sehnsuchtsland der Deutschen ein ganzes Programm und begeistert nicht nur mit kreativen musikalischen Interpretationen.
Für irgendwas müssen Klischees ja gut sein. Zum Beispiel, um das Publikum eines, nennen wir es italienischen Abends, in die Thematik einzustimmen. Als ein Italiener, der pünktlich ist, stellt sich Till Brönner dem Publikum im sehr gut gefüllten Beethoven-Saal der Liederhalle vor. Und weil man ja in Stuttgart ist, muss noch ein Gag aus der Autoindustrie an den Start, und zwar der vom Fiat als besonders zuverlässigem Auto.