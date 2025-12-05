Konzert in Stuttgart: 30 Jahre 0711-Feier auf dem Schlossplatz – diese Musiker sind dabei

Was vor 30 Jahren klein begann, hat Hip-Hop-Geschichte geschrieben. Mit einem Konzert wird am 23. Mai auf dem Schlossplatz gefeiert. Dabei sind einige Weggefährten von 0711.

Am Pfingstwochenende ist der Schlossplatz traditionell in SWR-Hand. Auch 2026 findet das Sommerfestival wieder mitten in der Stadt statt – dieses Mal vom 22. bis 25. Mai und mit einem besonderen Konzert. Weil vor 30 Jahren mit der Gründung von 0711 Hip-Hop-Geschichte geschrieben wurde, wird die nun 2026 groß auf dem Schlossplatz gefeiert.

Vor 30 Jahren begann mit dem legendären Album „Kopfnicker“ der Stuttgarter Band Massive Töne etwas, was in die Hip-Hop-Historie eingehen sollte. Zum Geburtstag sind zahlreiche Weggefährtinnen und Weggefährten zu einem großen Konzert eingeladen. Den Anfang machen natürlich die Massiven Töne. Doch die Gästeliste liest sich ein bisschen wie das Who-is-Who der deutschen Hip-Hop-Geschichte: Afrob, Clueso, Cora E, Das Bo, Harris, Jan Delay, Marteria, Max Herre, Stieber Twins und Toni L sind dabei. Es soll kein „normales“ Konzert werden, sondern eine gemeinsame Show zum Jubiläum. Und zudem für einen guten Zweck: 3 Euro pro Ticket gehen als Spende an Herzenssache e. V., die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank.

Jan Delay von den Beginnern in Hamburg erklärte einmal in einem Interview: „Die Leute aus Stuttgart waren so alt wie wir, haben aber Dinge gestemmt, von denen wir nicht zu träumen wagten. Die hatten den ersten krassen Hip-Hop-Club, die haben ein eigenes Label gegründet, die hatten Bands wie Freundeskreis oder Massive Töne. Die Stuttgarter haben Hamburg vorgemacht, wie es gehen kann. Wir waren mit denen befreundet, haben aber schon immer ein bisschen neidisch geschaut. „Kopfnicker“ von den Massiven Tönen erschien schon 1996. Da waren wir noch weit weg von allem.“

Jan Delay erinnert sich daran, als die Stuttgarter Pioniere des Hip-Hop waren. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Was sich aus der Kolchose heraus entwickelte, war ein Netzwerk, das sich gegenseitig unterstützte. Die Aktivisten treffen sich im Jugendhaus Mitte und im Jugendhaus West. Ihre Zentrale soll später das 0711-Büro im ehemaligen Radio-Barth-Gebäude werden, das damals von Johannes „Strachi“ von Strachwitz und Jean-Christoph Ritter, genannt Schowi und Rapper bei den Massiven Tönen, aus der Taufe gehoben wurde. Sie machen Veranstaltungen und gründen nach der Schließung des Clubs Red Dog den legendären 0711-Club. Und genau jene Vorwahl, die von der Firma Bonn als Logo auf T-Shirts gedruckt wurde, stand auf einmal für so etwas wie ein Lebensgefühl. Klar, dass der 23. Mai vor allem ein nostalgischer Tag werden wird.

Noch weitere Festivaltage auf dem Schlossplatz in Stuttgart

Außerdem wird es beim SWR Sommerfestival neben der SWR-Tatort-Premiere (22. Mai 2026) und SWR1 Pop & Poesie (24. Mai 2026) ein Benefizkonzert des Bundespräsidenten geben (ebenfalls am 24. Mai 2026), an dem der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender teilnehmen werden. Der Erlös des Benefizkonzerts 2026 ist der Kinderstiftung Die Arche und Herzenssache e. V. zugedacht.

Karten für das SWR3 Event am 23. Mai 2026 gibt es ab sofort beim SWR Ticketservice (Tel.: 07221/929-21321, swrticketservice.de) und beim Easy Ticket Service (Tel.: 0711/2 555 555, easyticket.de) zum Preis von 49 Euro (inklusive 3 Euro Spende an die Kinderhilfsaktion Herzenssache). Karten für das Benefizkonzert des Bundespräsidenten kosten ebenfalls 49 Euro. Jedes Ticket beinhaltet eine Spende in Höhe von 10 Euro. Ebenfalls im Vorverkauf: Karten für die Tatort-Premiere (22. Mai) und für SWR1 Pop & Poesie (24. Mai).

