Konzert in Mannheim betroffen: Hans Zimmer sagt zwei Konzerte wegen Grippeerkrankung ab

Weil Hollywood-Komponist Hans Zimmer erkrankt ist, finden seine Konzerte in Frankfurt und Mannheim nicht statt. Doch die Auftritte sollen nachgeholt werden.
Große Enttäuschung für die Fans von Hans Zimmer. Der deutsche Hollywood-Komponist („The Dark Knight“, „Fluch der Karibik“) muss krankheitsbedingt zwei seiner Deutschland-Konzerte verschieben. Der 68-Jährige habe die Auftritte am 3. November in seiner Heimatstadt Frankfurt und am 6. November in Mannheim auf ärztlichen Rat absagen müssen, teilte der Veranstalter mit.