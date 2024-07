Konzert in der MHP-Arena: Ed Sheeran kommt nach Stuttgart

1 Ed Sheeran tritt im kommenden Jahr in Stuttgart auf. Foto: IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Sarah Tsang / Avalon

Der britische Superstar Ed Sheeran wird im kommenden Jahr in Stuttgart auftreten. Während seiner Europa-Tour macht er am 29. Juni Halt in der MHP-Arena.











Superstar Ed Sheeran macht 2025 Halt in Stuttgart. Am 29. Juni tritt der 33-jährige Brite im Zuge seiner Europa-Tour mit dem Titel „+-=÷x“ in der MHP-Arena in Bad Cannstatt auf. “ Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Es soll das erste von drei Deutschlandkonzerten sein, dass Sheeran 2025 in Deutschland gibt. „See you next year, it was time to Stop, but then we can press Play…“, schrieb der Künstler auf seiner Instagram-Seite. Sein letzter Deutschland-Auftritt ist noch nicht lange her. Bei der Eröffnungsfeier zur Europameisterschaft stand er in München auf der Bühne. Zudem ist Ed Sheeran am 22. Juni beim Southside-Festival auftreten.