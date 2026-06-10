Konzert in der Liederhalle: Anne-Sophie Mutter in Stuttgart

Es raschelt und regt sich im Saal. Nur wenige Plätze sind unbesetzt, auf den anderen ist es nicht durchwegs ruhig. Eine Geigen-Ikone ist kurz vor ihrem (unglaublich!) 50-jährigen Bühnenjubiläum wieder einmal nach Stuttgart gekommen, und wieder einmal erweist sie sich als Publikumsmagnet. Doch das Programm der Tournee mit den Berliner Barocksolisten stößt nicht durchwegs auf Begeisterung. Zwar animiert am Ende die Zugabe, eine mit virtuoser Wildheit genommene Version des Gewitters aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, die Menschen zu Begeisterungsstürmen. Den Anfang jedoch scheint mancher so nicht erwartet zu haben. Und das ist womöglich das Wichtigste und Erstaunlichste, was die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter an diesem Abend vermittelt: dass Künstlerinnen und Künstler, die mit ihren großen Namen die Massen anziehen, eine Macht haben, die Verantwortung einschließt. Was in Mutters Fall bedeutet, dass sie auch Musik spielt, die sich mit unserer Zeit auseinandersetzt.

Musik unserer Zeit Das erklärt die Musikerin selbst. Zu Beginn des zweiten Konzertteils ist sie alleine auf die Bühne gekommen, um eine Trauermusik der iranischen Komponistin Aftab Darvishi zu spielen, und bevor sie ihre Stradivari ans Kinn hebt, greift sie zum Mikrofon. Tatsächlich hätte man den Klageton eines Solowerks, in dem sich das Vorbild Bach mit musikalischen Traditionen des Nahen Ostens verbindet, auch ohne ihre Erläuterungen vernommen. Mit ihren Worten macht Mutter indes die innere Dringlichkeit von „Likoo“ zu ihrem eigenen Anliegen, und wenn am Ende ihr Geigenton ins Nichts verschwindet, dann teilt sich das Thema des Verlustes auf berührende Weise mit.

Immer wieder spielt Anne-Sophie Mutter Musik unserer Zeit. Zum Jubiläum erscheint beim Label Alpha eine CD-Reihe mit Werken, die sie selbst in Auftrag gab oder die für sie geschrieben wurden, immer wieder stellt die Künstlerin auf der Bühne Werken aus Barock, Klassik und Romantik Zeitgenössisches an die Seite. Für das Publikum ist das eine Herausforderung, denn Viele mögen gekommen sein, um zu feiern, wofür Mutter seit ihrem Wunderkind-Karrierestart steht: das hochkultivierte Schöne. Anne-Sophie Mutter ist aber so viel mehr.

Der schönste Ton gewinnt

Ja, bei zwei Violinkonzerten Mozarts fokussiert sie an diesem Abend tatsächlich auf den Wohlklang, den man von ihr kennt und erwartet. Hier ist jeder Ton rund, voll, leuchtend, jede Linie exzellent ausbalanciert und getragen von einem ausdrucksstarken Vibrato, das sogar die akustisch ungünstigen Stuhlreihen unter dem Balkon erreicht haben und dort für empathisches Mitschwingen gesorgt haben dürfte. Das engagiert begleitende Ensemble ist zwar in Sachen Vibrato zögerlicher unterwegs, aber durch seine lebendige Kommunikation mit der Solistin schwinden die Gegensätze. Man muss sich einlassen auf Anne-Sophie Mutters sehr individuellen, romantisierenden Umgang mit Mozarts Tempi, der weit entfernt ist vom kleingliedrigen, auf Details fokussierten Sprachduktus der heute etablierten historisch informierten Aufführungspraxis: Dann kann einen ihre Dramaturgie der schönen Momente auch dort sehr glücklich machen, wo dieser Zugriff naturgemäß die Spannung ein wenig sinken lässt.

Das Stück zu Beginn hat übrigens Mutters zweiter Ehemann, der Komponist und Dirigent André Previn, 2011 geschrieben. Sein erstes Violinkonzert trägt den Namen der Geigerin noch im Titel, aber auch das hier erklingende zweite wirkt wie maßgeschneidert für ihre souveräne Technik, ihre flinken Finger und ihre Fähigkeit, höchsten Tönen selbst im Pianissimo noch Substanz und Leuchtkraft zu verleihen. Und für den Cembalisten Knut Johannessen, der mit zwei Solo-Zwischenspielen die beiden Blickrichtungen des Stücks – zurück zum Barock und nach vorne in Gegenwart und Zukunft – verbindet. Die Tonalität ist erweitert, der Gestus erinnert in flächigen Passagen ein wenig an Filmmusik, und am Ende erübrigt sich die Frage danach, wer oder was aus Previns meisterlichem Spiel der Reibungen als Sieger hervorgeht. Gewinner ist immer der schönste Ton, und der gehört an diesem Abend nur der strahlenden Solistin.