Konzert im Mozartsaal: Einheit von Stille und Musik – so war das Konzert des SWR-Vokalensembles

Marcus Creed mit britisch trockenem Humor

Bitonales wie dieses ist nicht leicht zu singen – aber selbstredend kein Problem für die Profis des Vokalensembles. Die widmeten sich an diesem Abend der englischen Chortradition und stellten dabei einer Sammlung von Partsongs aus dem 20. Jahrhundert – so nennt man in Britannien weltliche, meist homofone Kunstlieder für gemischten Chor – einige Madrigale des frühen 17. Jahrhunderts gegenüber. Als Leiter konnte man dafür mit Marcus Creed, dem langjährigen Leiter des SWR-Vokalensembles, einen ausgewiesenen Kenner dieses Repertoires gewinnen. Der ergriff ab und an auch selbst das Wort und vermittelte, pointiert und mit britisch trockenem Humor gewürzt, dem entzückten Publikum einiges Wissenswerte über das Programm: etwa die Bedeutung von Charles Villiers Stanfords „The Blue Bird“, das am Ende des ersten Teils stand. Eine entrückte Naturszene schildert dieser berühmte Partsong, auf dessen wesentliche Elemente Wasser, Vögel, Transzendenz sich, in unterschiedlicher Weise, auch viele andere Stücke dieses Programms bezogen. Wie Ralph Vaughan Williams’ „Silence and Music“. Creed setzte diese musikalische Meditation, in der die Untrennbarkeit von Stille und Musik beschworen wird, ebenso atmosphärisch stringent in Klang wie die Lautmalereien in Edward Cowies „Lyre Bird Motet“, in dem drei Sopranistinnen australische Vogelstimmen imitieren.