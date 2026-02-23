Konzert im Jazzclub Bix: Jazz, Trance und Euphorie – So war das Konzert von Sebastian Studnitzky

Für den Titel des aktuellen Projekts hat Sebastian Studnitzky, der „Stud“ gerufen wird, die Endsilbe seines Namens gewählt: „KY!“ Der Klangraum des ausverkauften Jazzclubs Bix öffnet sich sanft, Perkussionist Bodek Janke läutet ein Glöckchen, als wäre Weihnachten, Drummer Tim Sarhan reibt mit einem Stick bedächtig am Becken, Paul Kleber entlockt seinem E-Bass ein ätherisches Flageolett, und aus der Trompete des Bandleaders und Komponisten fließen fragende Töne, die Claudio Puntin mit dem hellen Klang einer wunderbar gespielten Klarinette beantwortet.

Ein Rhythmus, bei dem man mitmuss Ein unaufdringlicher, langsam anschwellender Groove füllt das mit einer hervorragenden Soundanlage ausgestattete Bix, ein Rhythmus, bei dem man mitmuss, um mal Udo Lindenberg zu zitieren. Eine Band von fünf begabten Musikern, wo sich keiner über den Laptop beugt und fleißig im Takt nickt, während eine Drum-Machine bumm-bumm macht – die Formation von Studnitzky erzeugt schön analog ein Clubfeeling, das in die Glieder fährt.

Studnitzkys Melodien sind strahlende Schönheiten

Nicht von ungefähr heißt ein Titel „Euphoria“. Natürlich genügt der hereinflutende Rhythmus nicht sich selbst. Studnitzky ist ein ins Melodische verliebter Komponist. Er schreibt keine harmlos-hübschen Melodien, nahe am Kitsch gebaut, seine Kompositionen sind strahlende Schönheiten, die in die Tiefe gehen. Zudem ist er ein überragender Instrumentalist, der ebenso inspiriert Trompete wie Klavier spielt. Mit Claudio Puntin steht ihm ein Holzbläser zur Seite, der mit lyrischen und energetischen Improvisationen den Bandsound bereichert. Paul Klebers warmes Spiel verleiht der Musik einen lebendigen Puls und die nötige Bindung. Filigran und lebhaft ist der Rhythmus, den Bodek Janke mit seinen Bongos, Rasseln und Klanghölzern produziert. Ein Rhythmus, der wuchtig verstärkt wird von Tim Sarhan, dem Berliner Dominator am Drum-Set.

Die Formation bildet unter der Ägide von Sebastian Studnitzky eine gewachsene Einheit. „Wenn ich am Klavier sitze und komponiere, stelle ich mir vor, wie das mit der Band einmal klingen könnte. Doch so krass wie diese Jungs spielen – das hätte ich nicht zu träumen gewagt.“ Auf dem soeben erschienen Album „KY!“ wird das Quintett von einem Kammerorchester begleitet, das Studnitzky von seinen Reisen in die Ukraine mitgebracht hat und in dem fast nur Frauen spielen. Studnitzky wirkt mit seiner Musik, in der die Freiheit des Jazz, weltmusikalischer Wohlklang und euphorische Trance-Rhythmen zu einer organischen Einheit verschmelzen, nicht nur als Brückenbauer zwischen den Genres. Er ist in diesen Kriegszeiten ein mutiger und positiv denkender Vermittler zwischen der Ukraine, diesem vom russischen Angriffskrieg erschütterten Land, und uns hier. Studnitzkys Sprache ist die Musik, eine Sprache, die alle verstehen. Wie schön wäre es, wenn die raue Wirklichkeit durch sie harmonischer, friedvoller, menschlicher werden würde.