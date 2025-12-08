Konzert auch in Stuttgart: Herbert Grönemeyer kündigt Arena-Tour für 2027 an

Nach ausverkauften Unplugged-Auftritten kehrt Herbert Grönemeyer 2027 auf die große Bühne zurück. Fans können sich auf sieben Arena-Shows in Deutschland und Österreich freuen.
Für 2027 hat Herbert Grönemeyer eine große Arena-Tour in Deutschland und Österreich angekündigt. „Wir freuen uns riesig!“, schrieb der Musiker am Montag auf Instagram. Der Tourauftakt ist am 27. Mai 2027 in Kiel. Weitere Stationen sind München (29.05.), Hamburg (01.06.), Dortmund (04.06.), Köln (05.06.), Stuttgart (08.06.) und schließlich Wien (10.06.).