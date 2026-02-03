Konzern aus Heidenheim: Medizinartikelhersteller Hartmann macht mehr Gewinn

Hartmann kennen viele aus der Apotheke: Der Konzern stellt zum Beispiel Verbände und Desinfektionsmittel her. 2025 hat das schwäbische Unternehmen erneut zugelegt.
Der Medizinartikelhersteller Paul Hartmann hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr erneut gesteigert. Nach vorläufigen Zahlen stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um rund 15 Millionen Euro auf 277 Millionen Euro, wie der Konzern aus Heidenheim mitteilte. Zum Nettoergebnis machte Hartmann zunächst keine Angaben.