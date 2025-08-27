Porsche soll zum neuen Jahr einen neuen Vorstandschef bekommen, schreibt die „Wirtschaftswoche“. Das Unternehmen hält sich bedeckt.
Porsche-Chef Oliver Blume hat sich laut einem Medienbericht entschieden, seinen Vorstandsposten beim Stuttgarter Sportwagenhersteller aufzugeben und sich künftig ganz auf seine Aufgaben als VW-Konzernchef zu konzentrieren. Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, laufe derzeit die Suche nach einem Nachfolger. Porsche äußert sich zu dem Bericht nicht, man kommentiere Gerüchte „grundsätzlich nicht“.