Kontroverse um Atomenergie: Begrenzte Zukunft für die Atomkraft in Belgien

Begrenzte Zukunft für die Atomkraft in Belgien

1 Der Meiler 3 des Atomkraftwerkes Tihange am Ufer der Maas wird noch bis 2035 laufen. Er wird mit großem Aufwand modernisiert. Die anderen Reaktoren an dem Standort werden abgestellt. Foto: dpa

In Brüssel wird die Laufzeit von zwei Reaktoren bis 2035 verlängert. Die Politik will weitere Meiler am Netz lassen, doch der Betreiber winkt ab.











Link kopiert



Mathieu Bihet träumt von der Renaissance der Atomenergie in Belgien. Doch der Energieminister wird von der Realität eingeholt, denn die Betreiberfirma Engie bereitet den Rückbau mehrerer Meiler vor. Der erboste Politiker wirft dem Unternehmen nun ein „unkoordiniertes Vorgehen“ vor, das gegen das „allgemeine Interesse aller Bürger“ sei. Dann versteigt sich Mathieu Bihet gegenüber der belgischen Tageszeitung „Le soir“ in der Behauptung, es gebe keine rechtlichen Hindernisse, zumindest den Reaktor Tihange 1 „in einem einwandfreiem Betriebszustand und in absoluter Sicherheit zu halten“.