Das Gebäude in der Bolzstraße in Kornwestheim soll bald Flüchtlinge beherbergen. In der Diskussion nimmt nun die Gluckerschule, die bisherige Mieterin des Hauses, Stellung.
Wie geht es weiter mit der städtischen Immobilie in der Bolzstraße 25? Diese Frage löst in Kornwestheim weiterhin Diskussionen aus. Der Gemeinderat soll am Donnerstag, 26. Februar, entscheiden, ob dort Obdachlose und Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen werden. Dieser Plan hat in der Nachbarschaft Widerstand ausgelöst. Nun nimmt auch die Gluckerschule, die bisherige Mieterin des Gebäudes, Stellung.