Kontrollen in Altbach: Im Einsatz gegen Schwarzarbeit – Zollkontrolle auf der Großbaustelle

394 Arbeitskräfte haben Beamte des Hauptzollamts Stuttgart auf der Baustelle des Kraftwerks in Altbach kontrolliert. Sie überprüfen Mindestlöhne und Schwarzarbeit.
Schwarzarbeit und Mindestlohn sind für den Zoll große Themen. „Da arbeiten wir bei unseren Kontrollen präventiv“, sagt Thomas Seemann, der Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart. Auf der Großbaustelle des Kraftwerks der EnBW in Altbach kontrollierten rund 90 Zollbeamtinnen und -beamte die Mitarbeitenden. So soll sichergestellt werden, dass die auf der Baustelle tätigen Subunternehmer die Arbeiter aus aller Welt fair entlohnen.