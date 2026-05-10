An beliebten Bikestrecken kontrolliert die Polizei gezielt Motorradfahrer. Die Beamten setzen dabei eher auf Gespräche auf Augenhöhe als auf Strafzettel.
„Das ging jetzt aber schnell“, meint der junge Biker, als die Polizei ihn unterhalb des Tors zum Remstal in Kernen mit der Stoppkelle herauswinkt. Er hat den Motorradführerschein seit erst zwei Wochen, die nagelneue Yamaha hat er gerade vom Händler geholt. Gerade einmal 15 Kilometer zeigt der Tachostand an. Das bedeutet wenig Arbeit für den Polizisten, der das Motorrad unter die Lupe nimmt: An dem fabrikneuen Bike finden sich keine Umbauten, schon gar keine illegalen.