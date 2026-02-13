Kontrolle in Bad Cannstatt: Die Polizei weiß, wo Autofahrer verboten wenden – das sind die Hotspots

Das regelwidrige Wenden ist innerorts eine der Hauptunfallursachen. Deswegen überwacht die Polizei den Verkehr an bekannten Gefahrenstellen. Wo war sie dieses Mal?
Dass es notwendig ist, an gefährlichen Stellen genau hinzuschauen, hat eine Kontrollaktion der Polizei am Donnerstag belegt. Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei postierten sich an der Neckartalstraße in Bad Cannstatt, wo die Voltastraße einmündet. Fährt man stadtauswärts, dann ist das dort, wo nach der Stadtbahnhaltestelle Mühlsteg die Neckartalstraße vom Fluss wegführt und man aufs Kraftwerk Münster zufährt. Die Polizei hatte dabei vor allem ein Thema: das verbotene Wenden über die Stadtbahngleise, sogenannte U-Turns.