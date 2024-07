1 In der Nacht auf Donnerstag ist das Feuer ausgebrochen. Foto: dpa/Florian Förster

Ein historisches Gebäude in der Konstanzer Altstadt fängt Feuer. Nun sind die Abbrucharbeiten in vollem Gang.











Nach dem Gebäudebrand in der Konstanzer Altstadt laufen Abbrucharbeiten am hinteren Teil des historischen Hauses. Der Gebäudeteil sei leider nicht mehr zu retten gewesen, teilte die Stadt mit. Die Löscharbeiten dauerten noch an. Es gebe noch Glutnester in den Obergeschossen. Eine Fachfirma sichere die einsturzgefährdeten Gebäudeteile.