Die KI-Funktionen auf dem iPhone, die unter den Namen Apple Intelligence gebündelt sind, werden für deutsche Nutzer zunächst nicht zur Verfügung stehen. Der Grund dafür ist eine EU-Verordnung.

Bekommen deutsche Nutzer Apple Intelligence?

Nein, zumindest nicht heute mit der Veröffentlichung von iOS 18. Apple Intelligence wird in der ganzen EU und somit auch in Deutschland zunächst nicht funktionieren. Grund dafür ist der Digital Markets Act (DMA). Diese EU-Verordnung zielt darauf ab, die Marktmacht großer digitaler Unternehmen zu regulieren und für mehr Wettbewerb im Markt zu sorgen.

Apple befürchtet, dass die Anforderungen zur Interoperabilität, die sich aus dem DMA ergeben, die Sicherheit und den Datenschutz seiner Produkte und Nutzer gefährden könnten, wie aus einem Bericht des Wall Street Journals hervorgeht. Diese regulatorischen Unsicherheiten sorgen für eine Verzögerung, sodass Apple Intelligence in diesem Jahr nicht mehr für Nutzer in der Europäischen Union zur Verfügung stehen wird.

Allerdings will Apple trotz des DMA einen Weg finden, die Funktionen auch für Nutzer in der EU bereitzustellen. In der offiziellen Dokumentation zu Apple Intelligence heißt es immerhin: „Sobald Apple Intelligence in der EU oder auf dem chinesischen Festland verfügbar ist, können bereits gekaufte iPhone Modelle, die Apple Intelligence unterstützen, in dieser Region aktiviert und verwendet werden.“ Ob und wann die Einführung in der EU jedoch kommen wird, bleibt offen. Einen Zeitplan gibt es aktuell nicht.

Kann man Apple Intelligence trotzdem nutzen?

Apple Intelligence funktioniert nicht, wenn man sich in Deutschland befindet und das Land bzw. die Region der Apple ID ebenfalls auf Deutschland eingestellt ist. Wenn man sich jedoch außerhalb der Europäischen Union aufhält und die Gerätesprache des iPhones sowie die Siri-Sprache auf Englisch (US) einstellt, kann man Apple Intelligence mit einem kompatiblen iPhone benutzen. Aktuell sind nur die Modelle 15 und 16 kompatibel mit Apple Intelligence.