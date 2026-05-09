Kommentar zum Muttertag: Schenkt Rechte, keine Blumen

Der Muttertag ist ein Ablenkungsmanöver, schreibt unsere Autorin Sophia Herzog. Denn um Müttern wirklich zu danken, bräuchte eden politischen Willen für Gleichstellung.
Blumen, selbst gebastelte Karten, Schokoherzen, Frühstück am Bett: Für viele Mütter nicht nur rund um Leonberg wird der Sonntag mit Geschenken und lieben Worten beginnen. Dass Mütter die Aufmerksamkeit und das Lob reichlich verdient haben, wird wohl niemand bestreiten. Der Muttertag bleibt trotzdem ein Ablenkungsmanöver. Denn wir bedanken uns zwar artig bei unseren Mamas – ändern ansonsten aber erstaunlich wenig an echter Ungerechtigkeit.