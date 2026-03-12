Seit mehr als 30 Jahren sind Barack und Michelle Obama verheiratet. Ihre Ehe geht jetzt aber in eine "neue Phase", wie die ehemalige First Lady erzählt. Sie hofft jedoch, dass 30 weitere Jahre hinzukommen.
In den vergangenen Jahren haben sowohl Barack Obama (64) als auch Michelle Obama (62) immer wieder über schwierige Zeiten in ihrer Ehe gesprochen. Die Turbulenzen haben sie aber hinter sich gelassen. Die ehemalige First Lady der USA berichtet jetzt in ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrem Bruder Craig Robinson (63), dass sie und der Ex-Präsident ein neues Kapitel aufschlagen.