Seit mehr als 30 Jahren sind Barack und Michelle Obama verheiratet. Ihre Ehe geht jetzt aber in eine "neue Phase", wie die ehemalige First Lady erzählt. Sie hofft jedoch, dass 30 weitere Jahre hinzukommen.

In den vergangenen Jahren haben sowohl Barack Obama (64) als auch Michelle Obama (62) immer wieder über schwierige Zeiten in ihrer Ehe gesprochen. Die Turbulenzen haben sie aber hinter sich gelassen. Die ehemalige First Lady der USA berichtet jetzt in ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrem Bruder Craig Robinson (63), dass sie und der Ex-Präsident ein neues Kapitel aufschlagen.

Der neue Lebensabschnitt hängt mit den Töchtern des Paares, Malia (27) und Sasha (24), zusammen. "Unsere Kinder sind erwachsen. Sie sind raus", sagt Obama im Gespräch mit Robinson, dem Schauspieler Sterling K. Brown (49) und dessen Ehepartnerin Ryan Michelle Bathé (49). Die Kinder sind erwachsen und nehmen nicht mehr einen so großen Raum in der Beziehung ein.

Wer möchte Barack Obama sein?

"Ich glaube, es ist eine neue Phase für uns - und eine, für die es Zeit braucht", erzählt Obama weiter. "Wir sind in einer neuen Phase unseres Lebens." Außerdem müssen sich auch beide anderweitig neu orientieren. Ihr Ehemann habe "den härtesten Job gehabt", erzählt sie. Jetzt müsse er "individuelle Arbeit" verrichten, um herauszufinden, wo er sich befinde. Er müsse für sich Fragen klären wie: "Was möchte ich sagen? Wer möchte ich sein?" Und sie mache dasselbe.

Obama erklärt, wie Kinder ihrer Ansicht nach auch die Beziehung der Eltern verändern. So ändere sich "die gesamte Art der Interaktion mit deinem Partner" etwa schon, wenn Kleinkinder nicht mehr in der Krippe liegen sondern herumlaufen. Es handle sich um "wirklich hartes, kompliziertes Zeug, das man mit einer anderen Person verhandelt".

Weniger Schwierigkeiten ohne Kinder

Danach gefragt, ob die Obamas sich vielleicht getrennt hätten, wenn sie keine Kinder gehabt hätten, antwortet Michelle mit einem eindeutigen Nein. Sie hoffe, dass dem nicht so wäre. Auch hier hat sie eine andere Sicht. Manche dieser "schwierigen Zeiten" würde es ohne Kinder gar nicht erst geben, sagt sie. Ohne Kinder könne man in einer Partnerschaft ein eigenes Leben führen und dann wieder für romantische Momente zusammenkommen. Doch wenn da Kinder seien, gebe es eben auch weitere Personen, die ihre eigenen Bedürfnisse und Ansichten haben. Ein Kind sei "das erste große, gemeinsame Projekt" und genau an diesem Punkt würden die schwierigeren Augenblicke beginnen. Die Obamas liebten ihre Kinder sehr, aber ohne Malia und Sasha, hätte es demnach einige der Schwierigkeiten nicht gegeben.

Barack und Michelle Obama hätten sich ihre Ehe "verdient", sagt sie. Und die Verbindung sei dadurch nur besser geworden. Wenn man zu schnell aufgebe und sich trenne, beraube man sich des Erfolgs nach all der Arbeit. "Und wir sind seit 30 Jahren verheiratet", fasst sie zusammen. "Wir sind gesunde Menschen, wir könnten 30 weitere Jahre verheiratet sein. Das ist eine lange Zeit. Und es könnten 30 Jahre absoluter Glückseligkeit werden, denn wir haben die Arbeit geleistet."