Königstraße Stuttgart: Mango eröffnet neue Filiale

1 Noch sind die Schaufenster an der Königstraße 3 abgeklebt. Foto: Torsten Ströbele

Das Modeunternehmen Mango hat seine Flächen im Milaneo geräumt und wird wohl noch im Oktober neue Räume auf der Königstraße beziehen.











An der unteren Königstraße wird sich in den kommenden Jahren einiges verändern. Die LBBW Immobilien plant rund um die Gebäude 1a/b, 1c und 3 das neue Schlossgartenquartier. Sichtbare, positive Veränderungen soll es noch im Oktober geben. Während viele Läden erst einmal leer bleiben, bis die Bauarbeiten beendet sind, wird in der Königstraße 3 das Modeunternehmen Mango eine Filiale mit etwa 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen.