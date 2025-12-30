Königstraße Stuttgart: Endspurt zum Jahreswechsel – klingeln jetzt endlich die Kassen der Händler?

Zehntausende strömen zwischen den Jahren in die Stuttgarter Innenstadt. Mit Rabatten und Gutschein-Einlösungen wird die City zum Magneten – ist das der Umschwung für den Handel?
Es herrscht reger Trubel auf der Königstraße. Wer sich am Montag und Dienstag in der Stuttgarter Innenstadt aufhält, ist definitiv nicht allein. Während unsere Zeitung am Samstag noch keinen Nach-Weihnachts-Ansturm in den Geschäften feststellen konnte, wird nun fleißig gekauft und umgetauscht. Auch Gutscheine werden eingelöst.