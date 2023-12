Königstraße in Stuttgart: Auch WMF schließt seine Filiale

1 Die angemieteten 590 Quadratmeter sollen geräumt werden. Foto: Uwe Bogen

Alles muss raus: Die Filiale des Haushaltswarenherstellers WMF auf der Königstraße soll geschlossen werden. Seit 1952 ist das Unternehmen am aktuellen Standort vertreten. Ein genaues Datum für die Schließung wird nicht genannt.











Primark hat sich verkleinert. Zara schließt Filialen. Das Schuhhaus Görtz steht weiterhin leer: Das sind nur einige Beispiele dafür, was derzeit rund um die Königstraße passiert. In den vergangenen Tagen und Wochen mehren sich die Nachrichten, dass Geschäfte in der Stuttgarter Innenstadt zumachen werden. Nun wird auch WMF (Württembergischen Metallwarenfabrik) seine Filiale an der Königstraße 31 aufgeben. Das 1853 gegründete Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt – von der reinen Metallverarbeitung zu Kaffeemaschinen für den Profibereich und Ausstattung für Hotel und Gastronomie.