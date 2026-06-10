1 Die Filiale von Massimo Dutti an der Königsstraße 50 bis 52 ist eröffnet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Gute Nachrichten für die Königstraße: Massimo Dutti hat nicht nur seine Filiale komplett umgebaut, sondern auch einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben.











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Der Bauzaun ist weg. Die Türen sind auf. Die spanische Modemarke Massimo Dutti hat seine Umbauarbeiten an der Stuttgarter Königstraße abgeschlossen und seine Filiale wieder eröffnet. In den vergangenen Wochen und Monaten waren am und im Gebäude Nummer 50 bis 52 die Handwerker zugange.

Nach dem Auszug von Zara vor etwas mehr als zwei Jahren musste es schnell gehen. Massimo Dutti, das wie Zara zum Modekonzern Inditex gehört, übernahm Mietvertrag und Fläche an der Königstraße 50 bis 52, während Zara die neuen Räumlichkeiten an der Königstraße 27 bezog. Viel Zeit, das Ladengeschäft umzugestalten, blieb nicht. Das wurde jetzt nachgeholt.