Das jährliche Treffen des Hosenbandordens ist einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender. Am diesjährigen "Garter Day" werden neue Mitglieder in die illustre Runde aufgenommen. Das steckt hinter dem exklusiven Kreis.

Jedes Jahr im Juni versammeln sich die Ritter des Hosenbandordens in ihren schweren Samtgewändern und schwarzen Samtmützen mit weißen Federn auf Schloss Windsor. Auch am heutigen 15. Juni ist es wieder so weit. Der sogenannte "Garter Day" ist einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender.

Das passiert am "Garter Day" Der "Order of the Garter" (Hosenbandorden) wurde von König Edward III. (1312-1377) im Jahr 1348 gegründet. Angeblich inspiriert von der Legende über König Artus und die Ritter der Tafelrunde. Der Hosenbandorden ist bis heute der älteste und höchste britische Ritterorden. Bei der jährlichen Zusammenkunft am "Garter Day" werden die neuen Ritter des Ordens in einer privaten Zeremonie im Thronsaal auf Schloss Windsor vom Monarchen in ihr Amt eingeführt.

Nach dem Mittagessen ziehen die Ritter des Hosenbandordens anschließend den Hügel hinunter zur St.-Georgs-Kapelle, wo der jährliche Gottesdienst für den Orden stattfindet. Die berühmte Prozession wird von Truppen der "Household Division" begleitet, die für Zeremonien in Windsor und London zuständig ist. Auch Angehörige der Leibgarde des Königs, darunter das "Corps of Gentlemen", die "Yeoman Guards" und die "Yeoman Warders" (Beefeaters), sind dabei.

So ist der Orden aufgebaut

Der "Order of the Garter" ist der höchste Ritterorden und seine Mitgliedschaft die drittwichtigste Auszeichnung des Vereinigten Königreichs, nur das "Victoria Cross" und das "George Cross" stehen darüber. Der Monarch allein kann die Mitgliedschaft verleihen, sie gilt als persönliches Geschenk des Königs. Infrage kommen Personen, die sich um das Königreich oder den Souverän verdient gemacht haben.

König Charles ist der "Sovereign of the Garter" (Ordenssouverän), Thronfolger Prinz William (43) wird als "Royal Knight Companion of the Garter" bezeichnet. Zusätzlich zu einigen ranghohen Mitgliedern der Königsfamilie kommen höchstens 24 weitere "Knights and Ladies Companions" als Mitglieder in den Orden, darunter sind derzeit die ehemaligen Premierminister Tony Blair (73) und John Major (83).

Weitere Ehrenmitglieder aus dem Ausland, die wie die britischen Royals nicht zu den 24 "Companions" zählen, sind beispielsweise, Harald V. von Norwegen (89), Felipe VI. von Spanien (58), der niederländische König Willem-Alexander (59), Margrethe von Dänemark (86) und Carl Gustaf von Schweden (80). Neben Charles und William gehören aus der britischen Königsfamilie derzeit unter anderem Prinzessin Anne (75), Prinz Edward (62) und Königin Camilla (78) oder seit 2024 Birgitte, die Herzogin von Gloucester (79), dem Orden an. Vergangenes Jahr hatte König Charles seinem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) die Mitgliedschaft aufgrund seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal entzogen.

Ein Platz ist noch frei

Dieses Jahr hat König Charles drei neue Mitglieder in den Hosenbandorden eingeladen. In der Regel werden Personen gewürdigt, die ein öffentliches Amt bekleiden, einen bemerkenswerten Beitrag zum nationalen Leben geleistet oder dem Monarchen direkt gedient haben. Die Personen, die nun aufgenommen werden, sind Peter Hennessy, Baron Hennessy of Nympsfield (79), ein Historiker und ehemaliger Journalist; Ian Burnett, Baron Burnett of Maldon (68), der von 2017 bis 2023 Lord Chief Justice von England war und damit der höchste Richter des Landes; sowie Augustine "Gus" Thomas O'Donnell, Baron O'Donnell (73), der von 2005 bis 2011 als Kabinettssekretär (der ranghöchste Beamte Großbritanniens) tätig war.

Mit diesen drei Neuzugängen steigt die Gesamtzahl der Mitglieder des Hosenbandordens auf 23, sodass derzeit ein Platz frei ist. Im vergangenen Jahr wurden keine neuen Mitglieder aufgenommen, im Jahr 2024 wurden Stuart Peach (70), Ajay Kakkar (62) und Andrew Lloyd-Webber (78) ernannt.