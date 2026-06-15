Das jährliche Treffen des Hosenbandordens ist einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender. Am diesjährigen "Garter Day" werden neue Mitglieder in die illustre Runde aufgenommen. Das steckt hinter dem exklusiven Kreis.
Jedes Jahr im Juni versammeln sich die Ritter des Hosenbandordens in ihren schweren Samtgewändern und schwarzen Samtmützen mit weißen Federn auf Schloss Windsor. Auch am heutigen 15. Juni ist es wieder so weit. Der sogenannte "Garter Day" ist einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender.