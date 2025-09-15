Köngen: Fair gehandelte Bälle für Nachwuchskicker

Die Köngener Fairtrade Town Steuerungsgruppe spendet faire Spielgeräte an die Fußballjugend des TSV Köngen – auch mit der Prämisse, so Appetit auf mehr zu machen.
Ein Fußball ist echte Maßarbeit: Das Spielgerät besteht in der Regel aus 20 sechseckigen und 12 fünfeckigen Feldern, die zunächst zugeschnitten und mit 18 Metern Garn und 650 Präzisionsstichen zusammengefasst werden. Etwa 70 Prozent aller handgenähten Sportbälle werden in Fabriken in Pakistan hergestellt, aber auch in China, Indien, Thailand oder Vietnam. Was viele nicht wissen: Bei der Herstellung sind Zwölf-Stunden-Schichten und Sechs- oder Sieben-Tage-Wochen üblich, meist schuften Frauen und Kinder unter übelsten Arbeitsbedingungen und bei ungerechter Bezahlung. Frauen werden regelmäßig diskriminiert und belästigt. Viele der Kinder sehen nie eine Schule von innen, sondern müssen von klein an in der Fabrik arbeiten.