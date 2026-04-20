In der 14. Staffel von "The Taste" war Steffen Henssler erstmals als Coach dabei. Dabei kam er offenbar gut an, denn der TV-Koch ist auch in Staffel 15 dabei. Eine weitere Debütantin der letzten Runde darf ebenfalls bleiben.
Kontinuität bei "The Taste". In der 15. Staffel kehren alle Coaches aus der vorangegangenen Runde zurück. Neben den Dauergästen Alexander Herrmann (54) und Tim Raue (52) sind damit auch wieder Elif Oskan (36) und Steffen Henssler (53) dabei. Dies gab Sat.1 in einer Pressemittelung bekannt.