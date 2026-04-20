In der 14. Staffel von "The Taste" war Steffen Henssler erstmals als Coach dabei. Dabei kam er offenbar gut an, denn der TV-Koch ist auch in Staffel 15 dabei. Eine weitere Debütantin der letzten Runde darf ebenfalls bleiben.

Kontinuität bei "The Taste". In der 15. Staffel kehren alle Coaches aus der vorangegangenen Runde zurück. Neben den Dauergästen Alexander Herrmann (54) und Tim Raue (52) sind damit auch wieder Elif Oskan (36) und Steffen Henssler (53) dabei. Dies gab Sat.1 in einer Pressemittelung bekannt.

Steffen Hensslers Gastspiel bei Sat.1 ist also von Dauer. Der Koch ist mit seiner Show "Grill den Henssler" eigentlich bei VOX zuhause, das zur konkurrierenden RTL-Gruppe gehört. In der 14. Staffel von "The Taste" feierte er sein Debüt als Juror. Auch Elif Oskan war 2025 zum ersten Mal dabei.

"The Taste": Nur ein Juror war immer dabei

Steffen Henssler hatte im vergangenen Jahr Alex Kumptner (42) beerbt. Der Österreicher war zuvor ab 2020 fester Bestandteil von "The Taste". Elif Oskan kam für Frank Rosin, der bisher bis auf eine Ausnahme im Jahr 2023 in allen Staffeln der Kochshow dabei war. Tim Raue ist seit der siebten Staffel im Jahr 2019 ohne Unterbrechung dabei. Alexander Herrmann war als einziger Coach Teil jeder Staffel.

Kontinuität gibt es auch bei der Moderation. Angelika Kirsch (37) führt durch die neuen Folgen des Koch-Castings. Das Model ist seit der achten Staffel in dieser Funktion tätig.

Staffel 15 von "The Taste" startet im Herbst 2026

Die Dreharbeiten zur 15. Staffel von "The Taste" haben laut Sat.1 gerade in München begonnen. Einen konkreten Ausstrahlungstermin nennt der Sender nicht, es ist lediglich vom Herbst 2026 die Rede. Die letzten Runden der Erfolgsshow liefen jeweils von Ende Oktober bis Ende Dezember.

Wer nicht bis Herbst warten kann: Seit dem 8. April läuft bei Sat.1 die erste Promi-Staffel von "The Taste". Stars wie Jenny Elvers (53) und "Tagesschau"-Legende Jan Hofer (76) versuchen sich dabei am Herd. Juroren der Promi-Ausgabe sind Tim Raue, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Alex Kumptner.