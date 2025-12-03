Kochbücher zum Verschenken: Von Jamie Oliver bis Nigel Slater– Diese neuen Kochbücher gehören unter den Baum

Schluss mit langweiligen Geschenken! Entdecken Sie Kochbücher, die Geschichten erzählen, neue Welten eröffnen und selbst Gemüsereste in Delikatessen verwandeln.
Mit Weihnachtsgeschenken ist es so eine Sache. Man möchte etwas Treffendes finden, landet aber erstaunlich oft daneben. Dabei gibt es ein Präsent, das überraschend viele Menschen glücklich macht – abgesehen von jener seltenen Spezies, die nie kocht oder Rezepte ausschließlich aus dem Internet zieht: ein Kochbuch. Eines, das von Menschen geschrieben wurde, die wissen, wie ein Hühnchen riecht, das im Ofen brutzelt. Solche Bücher begleiten einen manchmal ein Leben lang.