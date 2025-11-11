Koch-Show im TV: Ludwigsburger Maultaschen-Latino bei „The Taste“

Vier Sterne in drei Folgen: Der gebürtige Ludwigsburger Pako Ködel überzeugt die Jury der bekannten Fernseh-Kochshow mit seinen kreativen Löffel-Kreationen.
„Ist das geil!“ Ja, genau das möchte man wohl hören, wenn man bei der Kochshow „The Taste“ mitmacht und seinen ersten Löffel der Jury präsentiert. Pako Ködel, 31 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Ludwigsburg, ist genau das gelungen. Seit drei Wochen ist er bei der Fernsehsendung zu sehen und es lässt sich – zurückhaltend ausgedrückt – ganz gut an.