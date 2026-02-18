Knöllchen beim Einkaufen: „Abzocke und Wucher“ – Ärger über Strafzettel in Kornwestheim reißt nicht ab

Lange dürfen die Einkäufe in den Geschäften am Kimry-Platz in Kornwestheim nicht dauern. Sonst wird es teuer. Viele Autofahrer sind sauer – auf Kulanz dürfen sie nicht hoffen.
Es könnte so praktisch sein: Erst einige Sachen in der Drogerie besorgen, anschließend im Supermarkt den Wocheneinkauf erledigen und danach die Medikamente in der Apotheke abholen. Am Kimry-Platz in Kornwestheim sind sieben Geschäfte und Einzelhändler ansässig. Doch wer gleich mehrere Läden besucht, kassiert nicht selten eine saftige Vertragsstrafe. Der Ärger um die vor Monaten eingeführte Parkregelung reißt nicht ab.