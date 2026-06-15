Knausern bei Hinterbliebenen: Darum wird die Witwenrente ab 1. Juli gekürzt

Ab dem 1. Juli 2026 steigen die Witwenrenten zwar um 4,24 Prozent – doch für Hunderttausende Witwen bedeutet derselbe Stichtag weniger Geld, denn erstmals greifen neue Regeln.
Der 1. Juli 2026 ist für Millionen Witwen und Witwer in Deutschland ein ambivalentes Datum. Einerseits steigen die gesetzlichen Hinterbliebenenrenten um 4,24 Prozent – wer bislang 1.000 Euro monatlich erhielt, bekommt künftig 1.042,40 Euro brutto. Andererseits bringt derselbe Stichtag für eine erhebliche Zahl Betroffener spürbare Einbußen, die die Rentenerhöhung nicht nur auffressen, sondern darüber hinausgehen können.