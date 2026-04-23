Man muss nur einmal in die deutsche Medienlandschaft horchen - und findet auf Anhieb jemanden, der erzählt, wie sehr Dirk Bach auch Jahre nach seinem Tod fehlt. Am 23. April wäre der Komiker und Dschungelcamp-Moderator 65 Jahre alt geworden.
"Und wer tot ist, wird ein Stern." Diesen Satz sollte Dirk Bach in seiner Rolle als kleiner König Dezember auch vor Publikum sprechen. Im Herbst 2012 probte er bereits für die Premiere am Berliner Schlosspark-Theater. Doch zur Aufführung kam es nie. Am 1. Oktober 2012 wurde der Komiker tot in seinem Berliner Appartement-Hotel aufgefunden, er starb mit 51 Jahren an Herzversagen. Der Satz aus dem Theaterstück steht seitdem auf seinem Grabstein auf dem Kölner Melaten-Friedhof. Und als eben solcher Stern strahlt Dirk Bach auch an seinem 65. Geburtstag am 23. April herab auf Freunde und ein Publikum, die ihn nicht vergessen werden.